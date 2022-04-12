Москва, 12 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.

Владислав Ларкин Космодром «Восточный»

Главы двух государство осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов с вертолета.

Также Путин и Лукашенко они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и проведут встречу я с работниками космодрома.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию вокруг Украины.

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