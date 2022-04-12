Калуга, 12 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Из-за угрозы весеннего паводка на территории Калужской, Смоленской, Брянской и Орловской областей проведён осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами. Механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на автомобильных трассах. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя ФКУ Упрдор «Москва — Бобруйск» Светлану Забродскую.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Паводок

На отдельных участках федеральных автодорог специалисты проверили состояние мостовых сооружений, на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений. От снега и наледи очищают водосбросные лотки на откосах, а также водопропускные трубы. Для оперативного реагирования на угрозы подтоплений участков дорог и искусственных сооружений могут быть задействованы 53 бригады. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций заготовлено почти четыре тысячи кубометров инертных и пиломатериалов. Подрядные организации задействуют 319 человек и 234 единицы техники.

«Всего в четырех регионах в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Москва – Бобруйск» находится 187 мостовых сооружений и 2287 водопропускных труб. Ограничений движения в связи с прохождением паводка на подведомственной сети не вводилось, но, по опыту прошлых лет, выявлены зоны, где возможно подтопление федеральных трасс. В настоящее время им уделяется повышенное внимание дорожников», — отметила Светлана Забродская.