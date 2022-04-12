Барнаул, , 10:58 — REGNUM В Алтайском крае обнародовали обновлённые данные о вакцинации населения от коронавируса. Если накануне, 11 апреля, общее число привитых составляло 1 406 928 человек (+167 за сутки), то сегодня, 12 апреля, в сводке оперштаба таковых значится на 101 789 меньше. Такое существенное сокращение сотрудники штаба пояснили изменением методики подсчёта: из данных о привитых удалили тех, у кого прививка была поставлена более шести месяцев назад.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Из общего числа вакцинированных 56 508 человек получили первый компонент прививки (+108 за сутки) и 1 248 631 полностью привит (получил две прививки или однократно Спутник Лайт), в том числе — 1907 детей (12−17 лет).

Свежие данные о ревакцинированных теперь не сообщаются, но накануне известили о 102 935 ревакцинированных (+5).

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