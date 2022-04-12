* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 12 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар произошло столкновение между двумя группировками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Террористы

Источники уточняются, что ожесточённые бои 11 апреля произошли между отрядами Гуляма Хусейна Мобареза и Исмаила Фаруки, двух влиятельных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чах Аб провинции Тахар.

В ходе столкновений были убиты шесть солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё несколько получили ранения.

Источник добавил, что столкновения произошли из-за внутренних разногласий между командирами, в которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-узбеки объединись с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунами против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-таджиков.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.

Необходимо отметить, что с недавнего времени в уезде Чах Аб возникли разногласия между пуштунскими, узбекскими и таджикскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).