Москва, , 10:57 — REGNUM В условиях усиления геополитической конфронтации даже некоторые западные страны могут уйти от использования доллара в международных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Доллар TBIT

«Уже в ближайшем будущем можно ожидать существенного роста числа стран, которые начнут обходить доллар и переходить на использование других валют, – сказал Мастеров. — В первую очередь здесь можно выделить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, Сирия), отдельные страны Латинской Америки».

Более того, как полагает Мастеров, в случае дальнейшего нарастания геополитической конфронтации и усиления топливно-энергетического кризиса не исключен отказ от доллара и отдельных западных стран и государств Восточной Европы во взаиморасчетах с Россией за энергоресурсы.

«В случае дальнейшего обострения конфронтации между Китаем и странами Запада, число стран, отказывающихся от доллара, может резко увеличиться вследствие очень высокого уровня интеграции китайской экономики в систему международных экономических отношений», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что в настоящее время уже видны предпосылки к расколу мировой финансовой системы.

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