Южно-Сахалинск, , 10:57 — REGNUM В Южно-Курильске местные жители зафиксировали массовое вымирание морских ежей. Видео с погибшими морскими обитателями распространил телеграм-канал Amur Mash.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Местные жители рассказали, что на дне находятся тысячи мёртвых ежей.

«Ежи имеют характерные повреждения, ожоги, в некоторых местах пролысины. Ежи повреждены и сверху, и снизу. Выделяется из них фиолетовая жидкость. Такого никогда не было», — прокомментировал автор видео.

Местные жители потребовали провести экологическую экспертизу. Они считают, что морские обитатели гибнут из-за сброса воды с японской атомной станции Фукусима.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января утечка как минимум четырёх тонн специального раствора, необходимого для поддержания ледяной стены, построенной под аварийной АЭС «Фукусима-1» была обнаружена на станции.