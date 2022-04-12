Рабочий посёлок Плюсса, Псковская область, 12 апреля 2022, 11:00 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев ушёл добровольцем защищать Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 12 апреля сам чиновник сообщил в эфире телеканала НТВ.
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По словам Прокофьева, он ушел на передовую во время своего отпуска.
«Считаю своим долгом, честью участвовать в контроперации по уничтожению всех этих фашистских ублюдков, скопившихся здесь. Поэтому выбрал время. Для меня это большая честь», — подчеркнул Вячеслав Прокофьев.
Добавим, что в годы Великой Отечественной войны Плюсский район был одним из центров партизанского движения на оккупированной части СССР.