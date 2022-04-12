Берлин, 12 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Результатом антироссийских санкций может стать потеря доминирующего положения доллара. Об этом 12 апреля пишет Tagesspiegel.

ИА REGNUM Доллар

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Автор материала считает, что введённые Соединенными Штатами и их союзниками антироссийские санкции могут лишить доллар доминирующего положения в мире. Ранее ослабление влияния доллара допустила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат.

В статье уточняется, что речь идёт о санкциях, призванных блокировать российские валютные резервы и ценные бумаги за рубежом. Поскольку страны Запада начали использовать доллар в качестве оружия, у многих стран появилась тревога. В том числе у таких крупных, как Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.