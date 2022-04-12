Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ростовчан предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. О сильном дожде и штормовом ветре сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 12 апреля в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь. Штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, прогнозируется с 12 по 14 апреля.

Ростовчан просят соблюдать осторожность и быть предельно внимательными в непогоду.