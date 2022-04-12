Москва, , 10:53 — REGNUM При начале 12 апреля торгов на Московской бирже акции Росбанка выросли в цене на 40% (до 133,4 рубля за штуку). Это 12 апреля следует из данных торговой площадки.

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При этом накануне акции Росбанка подорожали на 39,5% (до 95,4 рубля) после сообщений о покупке компанией «Интеррос» Владимира Потанина доли французской банковской группы Societe Generale в указанной кредитной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что «Интеррос» приобретет долю французской Societe Generale в российском Росбанке, а также в его страховом бизнесе.