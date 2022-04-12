Москва, 12 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Предпосылки к расколу мировой финансовой системы видны уже в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Pixabay.com Раскол

«Риски раскола международной финансовой системы существуют и во многом связаны с геополитикой, — сказал он. — Нарастание конфронтации между крупными странами – участниками мировых экономических отношений обернется тем, что влияние международных институтов, в том числе и в области регулирования международных экономических отношений, ослабеет».

Как полагает Мастеров, предпосылки к этому расколу уже наблюдаются.

«Так, например, усиливаются противоречия между США и Китаем, что уже вылилось в их экономическое противостояние и привело к взаимному обмену санкциями, а также к установлению заградительных пошлин на ряд американских и китайских товаров, — сказал Мастеров. — Использование доллара как средства экономического давления выводит данные противоречия на новый уровень, создавая новые предпосылки к дальнейшей фрагментации международных экономических и финансовых отношений».

По словам экономиста, спрогнозировать, как именно будет происходить раскол международной финансовой системы, крайне сложно.

«Однако уже сейчас очевиден переход во взаиморасчетах между отдельными государствами на национальные валюты (например на юани и рубли). Не исключено, что будут созданы и обособленные институты, регулирующие экономические отношения между отдельными группами стран в обход традиционных мировых институтов, которые серьезно зависят от США и доллара», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему пошатнулись позиции американской валюты.