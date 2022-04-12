Джакарта, , 10:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально ввел в должность членов Всеобщей избирательной комиссии и Органа по надзору за выборами на период 2022—2027 годов, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

В избирательную комиссию вошли семь человек: Бетти Эпсилон Идрос, Хасим Ащиари, Мохаммад Афифуддин, Парсадаан Харахап, Юлианто Судраджат, Идам Холик и Агуст Меллаз.

Глава государства также назначил пять человек, которые вошли в Орган по надзору за выборами. Ими стали Лолли Сухенти, Пуади, Рахмат Багжа, Тоток Харийоно и Хервин Джефлер Хильса Малонда.

На фоне протестов, произошедших в стране 11 апреля, глава государства подчеркнул, что выборы состоятся, как и предполагалось, 14 февраля 2024 года. Подготовка к выборам начнется в июне 2022 года.

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