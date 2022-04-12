Сеул, 12 апреля 2022, 10:51 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём встретился 11 апреля со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, посетившим Сеул по приглашению Национального собрания (парламента) страны. Об этом сообщает KBS.
В ходе встречи представитель правительства Южной Кореи выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между странами, отметив, что корейский народ помнит помощь, оказанную Швецией в ходе Корейской войны. Он также попросил правительство Швеции поддержать заявку Пусана на право проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.
В свою очередь, Норлен обещал передать парламенту и правительству Швеции эту просьбу, подчеркнув, что Пусан станет прекрасным местом для проведения выставки.
Представители также обсудили украинский кризис и выразили опасения по поводу гуманитарной ситуации в стране.
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