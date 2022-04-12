Сеул, 12 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём встретился 11 апреля со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, посетившим Сеул по приглашению Национального собрания (парламента) страны. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель правительства Южной Кореи выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между странами, отметив, что корейский народ помнит помощь, оказанную Швецией в ходе Корейской войны. Он также попросил правительство Швеции поддержать заявку Пусана на право проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В свою очередь, Норлен обещал передать парламенту и правительству Швеции эту просьбу, подчеркнув, что Пусан станет прекрасным местом для проведения выставки.

Представители также обсудили украинский кризис и выразили опасения по поводу гуманитарной ситуации в стране.

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