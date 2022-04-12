Москва, , 10:50 — REGNUM Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 2014 года Банк России последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют», — сообщается на сайте регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что «после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях».