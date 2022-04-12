Тюмень, , 10:48 — REGNUM Тюменские волонтёры будут работать в пункте временного размещения в Донецкой Народной Республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Владимир Сбитнев в центре Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

Координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев 11 апреля отправился в волонтёрский корпус близ Мариуполя для работы в пункте временного размещения в Донецкой Народной Республике. Он будет руководить добровольческим центром.

В данном волонтёрском центре работают люди со всей России. Добровольцы помогают жителям республик Донбасса, а также гражданам Украины с регистрацией и устройством в пунктах временного размещения, оказывают медицинскую, психологическую помощь, обеспечивают предметами первой необходимости, продовольствием, а также помогают в поисках родных.

«По сей день на территории Мариуполя ведутся военные действия. В городе расположены два волонтёрских центра. Наши солдаты и сотрудники МЧС ведут большую работу, однако имеется большая нехватка добровольцев волонтёрского штаба. Я считаю своим долгом помогать жителям Донбасса, потому что нельзя оставлять мирных граждан в беде», — прокомментировал федеральный координатор «Молодой гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Напомним, с 19 февраля 2022 года активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Причём «Молодая гвардия» отправляет третий поток добровольцев, которые хотят помочь беженцам, желающим переехать в Россию.