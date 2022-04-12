Файзабад, Афганистан, , 10:46 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан в ходе боестолкновений между Фронтом сопротивления и силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты по меньшей мере шесть бойцов сопротивления и четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате атаки боевиков Фронта сопротивления в старой части города Файзабад.

Обе стороны пока не дали комментариев.

Источники сообщают, что столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления продолжаются в горном уезде Рагистан и на контрольно-пропускном пункте Сияхкух провинции Бадахшан.