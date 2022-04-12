Файзабад, Афганистан, 12 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан в ходе боестолкновений между Фронтом сопротивления и силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты по меньшей мере шесть бойцов сопротивления и четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате атаки боевиков Фронта сопротивления в старой части города Файзабад.

Обе стороны пока не дали комментариев.

Источники сообщают, что столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления продолжаются в горном уезде Рагистан и на контрольно-пропускном пункте Сияхкух провинции Бадахшан.