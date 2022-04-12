Благовещенск, 12 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Отсрочка начала движения автомобилей по мосту из Благовещенска в Хэйхэ (Китай) вызвана опасениями КНР из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила 12 апреля заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева, сообщило ИА AmurLife.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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Она подчеркнула, что в Амурской области давно ждут запуска моста и вся инфраструктура уже готова. Конкретные сроки замминнистра назвать отказалась, но уточнила, что предварительно переход планируют открыть в мае-июне. Вся необходимая инфраструктура — транспортная, таможенно-логистическая, пограничная — уже готова.

«Мы понимаем, что живем в сложное время. Это проект межгосударственный, и в сентябре прошлого года китайская сторона информировала о готовности их соответствующей инфраструктуры — постоянного пункта пропуска для оформления грузов. Но была череда событий, связанных с ростом заболеваемости в Китае, которые достаточно долго не позволяли состыковаться в этом вопросе. Сейчас наш регион в очень высокой готовности и ждёт соответствующих стыковок на межгосударственном уровне. Наши федеральные коллеги ведут переговоры с китайской стороной по скорейшему запуску этого проекта», — сказала Екатерина Киреева.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года, заявлял торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Эти объекты уже готовы, отмечал он.