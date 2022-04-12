Москва, , 10:59 — REGNUM Различные террористические или диверсионные акты могут устроить украинские спецслужбы в приграничных регионах России. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил 12 апреля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Белгород Андрей Черкасский © ИА REGNUM

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По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может быть причастна к повреждению железнодорожных путей в Белгородской области. Не исключены и другие атаки.

«Белгородская область тоже является пограничной с Украиной, и я не исключаю, что СБУ будет и дальше планировать различные террористические или диверсионные акты на российской территории», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что в такой ситуации на пограничниках лежит огромная ответственность. В регионах, близких к Украине, должны особенно внимательно работать ФСБ, Росгвардия, органы внутренних дел. Следует немедленно пресекать любые противоправные действия украинских диверсантов.

Джабаров добавил, что СБУ работает очень активно, и прифронтовые регионы будут подвергаться атакам. Такова практика украинцев — любой ценой навредить России. Постепенно диверсионные группы будут уничтожены российскими силами в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожного полотна, обстоятельства инцидента устанавливаются. В шести из семи российских областей, граничащих с Украиной, введён «жёлтый» уровень террористической опасности, в Курской области — высокий уровень.

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