Париж, , 10:45 — REGNUM Журналист французского издания Figaro Magazine, побывавший на Украине, рассказал о том, что украинскими Вооруженными силами (ВСУ) фактически руководят США. Он заявил об этом 12 апреля в эфире французского новостного телеканала CNews.

«Меня удивило, что для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, это нужно делать через американцев», — сказал он.

Также репортер уточнил, что их едва не арестовали, после чего подошедший к ним американец заявил, что здесь командует он, а не украинцы.

При этом журналист отметил, что американский военный представился и он оказался ветераном войны в Ираке.

«Вёл себя грубо, поначалу вообще хотел нас выгнать. Приказал достать симкарты из телефонов. Мы должны были подписать контракт до конца войны. В общем, управляют там американцы. Конечно, неофициально», — отметил репортер, добавив, что репортаж об этом выйдет в Figaro Magazine на этой неделе.

«Я думал, что мы будем с интернациональными бригадами, а оказалось, что с Пентагоном», — также добавил репортер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории ДНР.