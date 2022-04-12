Воронеж, 12 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Пробы воды из Воронежского водохранилища в предполагаемом месте гибели птицы отобрали сотрудники департамента природных ресурсов Воронежской области совместно с представителем Воронежского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента, комментируя появившиеся ранее сообщения об обнаружении тушек птиц на берегу водохранилища.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежское водохранилище

«Сотрудники департамента выехали на место происшествия с проверкой. Ни одной мёртвой птицы на берегу водохранилища обнаружено не было. Это существенно усложняет задачу по установлению причины их гибели, поскольку ветеринары теперь не смогут выполнить свою работу. Осмотр тушек помог бы ответить на все вопросы, вытекающие из сложившейся ситуации», — сообщается в телеграм-канале департамента.

Специалисты отмечают, что вода в водохранилище на данном участке «прозрачная, неприятных или резких запахов не ощущается, в том числе поблизости с искусственным каналом, хотя вода в нём стоячая и имеет соответствующий вид». По мнению экологов, птица могла быть убита из пневматического оружия.

Департамент подготовил и отправил письмо в Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проверки и принятия мер по компетенции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зоозащитники сообщили об обнаружении 9 апреля на берегу Воронежского водохранилища свежие трупы водоплавающих птиц — крякву, двух озёрных чаек и двух лысух. Зоозащитники сообщили, что травм на тушках не обнаружено.