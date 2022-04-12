Кызыл, 12 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуации по туберкулёзу в Туве остаётся напряжённой. Об этом заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай главе региона Владиславу Ховалыгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Заболеваемость растёт в семи районах и Кызыле. По словам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Монгуш, инфицируются в том числе дети от взрослых, вернувшихся из мест лишения свободы, призвав особый упор сделать на профилактике.

Для стабилизации ситуации минздрав разработал целевую программу о дополнительных мерах по борьбе с этим заболеванием до 2025 года. Она включает в том числе строительство современного противотуберкулёзного диспансера.

«Реализация программы по расчётам ведомства позволит снизить показатель смертности от туберкулёза с 34,0 до 11,5 на 100 тыс. населения к 2025 году», — отметили в министерстве.