Коркино, Челябинская область, , 10:42 — REGNUM В Коркинском районе Челябинской области уехавший с Украины инвалид 1950 года рождения получил российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Паспорт



Ранее маломобильный человек уже прошёл процедура принятия присяги, которая предусмотрена для иностранцев. Но из-за состояния здоровья он не мог прийти в отдел внутренних дел для получения паспорта гражданина России. И по его просьбе сотрудники подразделения по вопросам миграции оперативно оформили необходимую документацию и вручили ему документ на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года с Украины в Россию переехали множество людей. Часть из них остались здесь и получили российское гражданство.