Провинция Нангархар, Афганистан, 12 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нангархар сообщили, что неизвестные похитили ребёнка, а затем убили его. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

По данным собеседников, инцидент произошёл в местности Джуй уезда Ганихейль. Они утверждают, что неизвестные похитили здесь трёхлетнюю девочку, а затем убили её в отдаленном районе.

Согласно источникам, информация была доведена до сведения местных представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но никаких арестов в связи с произошедшим произведено не было.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали инцидент.