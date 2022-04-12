Волгоград, , 10:46 — REGNUM Уроженке Старой Полтавки, тогда Саратовской губернии, а ныне Волгоградской области, ветерану Великой Отечественной войны Марии Шальневой (в девичестве — Лиманской) 12 апреля исполнилось 98 лет, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Мария Лиманская в мае 1945 года регулировала транспортные потоки у Бранденбургских ворот недалеко от Рейхстага. В один из таких моментов её сфотографировал военный фотокорреспондент Евгений Халдей. Снимок приобрёл мировую известность, а героиню прозвали «Регулировщицей Победы» и «Бранденбургской Мадонной».

«Вся наша страна знает и помнит Вас как олицетворение героизма советского народа, победившего фашизм. Вы стали для новых поколений примером стойкости, жизнелюбия и оптимизма. Благодарю Вас за личный вклад в приближение Великой Победы. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии», — поздравил ветерана по телефону глава Волгограда Владимир Марченко.

Мария Шальнева вместе с дочерью проживает в Саратовской области.