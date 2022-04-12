Южно-Сахалинск, , 10:40 — REGNUM Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, на специально подготовленных площадках отработали навыки действий в условиях городских боёв в дневное и ночное время. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

Снайперские пары скрытно перемещались по территории, определяли потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств, находили наиболее выгодные места для стрельбы, оборудовали в завалах и развалинах зданий ложные и реальные позиции. Для поиска целей стрелки использовали современные приборы ночного видения и лазерные приборы разведки.

пресс-служба ВВО «Основной сложностью при выполнении задач в городских условиях являлось то, что цели находились в глубине разрушенных зданий, поэтому военнослужащим было необходимо тщательней выбирать места для стрельбы и вносить определённые поправки при прицеливании».

При отработке практических действий особое внимание уделялось использованию для маскировки огневых позиций в условиях городской застройки различных элементов и конструкций зданий.

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