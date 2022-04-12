Москва, 12 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Москве до конца 2022 года планируется открыть еще порядка 30 центров информирования граждан о переселении по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

В центрах участники реновации могут получить консультацию от профильных специалистов и оформить документы для переезда в новостройку, а также граждан консультируют по вопросам увеличения жилой площади за доплату.

В настоящее время в Москве работают 55 центров информирования о переселении по программе реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве под заселение по реновации передано 166 новых домов, в них переезжают жители 456 старых пятиэтажек.

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