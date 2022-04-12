Магадан, 12 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Магаданской области пойдёт под суд местный житель, который хранил дома мешок с золотыми слитками, сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Колымы.

Bullion Vault Золото

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По версии следствия, летом 2008 года фигурант в посёлке Хасын нашёл мешок с золотыми нестандартными слитками, россыпью стружки и массивными цепями из драгоценного металла общей массой 22 кг стоимостью свыше 91 млн рублей.

Более 13 лет он хранил присвоенное золото в тайнике, но в декабре 2021 года при попытке реализовать драгоценности его задержали сотрудники УФСБ России по Магаданской области.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Магаданский городской суд.

Как сообщалоИА REGNUM, то, что в 2021 году в РФ вырос спрос на золото, объясняется ростом инвестиционной привлекательности металлов в дни нестабильности фондового рынка. Об этомзаявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.