Стрый, Украина, , 10:36 — REGNUM В городе Стрый Львовской области Украины демонтировали стелу советскому воину. Об этом 12 апреля сообщили в местной администрации.

Ранее в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.

Напомним, в 2015 году нацисты на Украине запретили использование советской символики в рамках декоммунизации. После этого началось переименование городов и улиц, а также гонения и физическое насилие по отношению к ветеранам и простым людям, приходившим на памятные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.