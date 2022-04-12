Батайск, Ростовская область, , 10:36 — REGNUM В Ростовской области на ребёнка напала стая бродячих собак. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился в Батайске. Школьник шёл по улице, когда на него набросились бездомные животные и повалили на землю. Насколько пострадал мальчик, не уточняется.

Батайчане отмечают, что собаки в последнее время становятся всё более агрессивными. Местные жители уже писали ранее жалобы городским властям, но те только отвечают, что средств на отлов животных нет.