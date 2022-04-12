Уфа, 12 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Репетиции торжественного прохождения военнослужащих в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начали проводить в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что 11 апреля на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена» в репетиции приняли участие более 1500 человек: 20 парадных расчетов уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Башкирии, ветеранов военной службы и боевых действий, кадетов и курсантов учебных заведений.

Отметается, что репетиции будут проходить на площади «Уфа-Арена» каждую неделю до конца апреля, а также 5 и 7 мая по проспекту Октября.