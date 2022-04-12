Барнаул, 12 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 12 апреля 2022 года за сутки выявлен 170 новых носителей (на одного меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 3117 до 7223 (на 4106 больше, чем сутками ранее).

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 695 (+6 за сутки) и 214 152 (+157 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных снизилось до 135 (-2 за сутки). Из них 51 подключен к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 111 человек, причём восемь из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 546 жителей края (-28 за сутки). Кроме этого, 50 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-3 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлен уже 40 226 зараженный коронавирусом (+28 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 092 человека, выздоровели 249 598 человек (+410 за сутки).

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