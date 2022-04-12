12 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Российская спецоперация на Украине должна положить конец однополярному миропорядку во главе с США. Так считает глава МИД России Сергей Лавров, а надеется на это почти весь мир

Евгений Цоц, , 13:29 — REGNUM Существует мнение, что в любых конфликтах, в том числе международных, не бывает правых и виноватых. Что вина в той или иной степени лежит на обеих сторонах противостояния. И эта логика не лишена справедливости. Кроме случаев, когда долгие годы жестокость и преступления имеют единственное авторство — однополярный мир во главе с Соединёнными штатами Америки.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что итогом российской спецоперации должно стать изменение роли США в мире.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединённых Штатов и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят, и которые они вырабатывают от случая к случаю», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

О том, что на деле несёт для России и других стран мира американская угроза, говорит список из трёх десятков военных операций с середины прошлого века, которые провели США самостоятельно или под эгидой НАТО. Результатом каждой из них становились многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Одним из примеров пренебрежения не только международным правом, но и представлениями о гуманности, стала операция по штурму сирийской Ракки, которую провела в 2017 году коалиция стран Запада во главе с США. Помимо американцев, в группировке были также вооружённые силы Франции, Германии и Великобритании. Установить контроль над городом, в котором находились несколько тысяч боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и более 300 тысяч мирных жителей, пытались несколько месяцев, с июня по октябрь. В результате массированной атаки городскую застройку фактически сравняли с землёй.

На протяжении длительного времени по городу непрерывно наносились артиллерийские и воздушные удары. Их интенсивность напоминала операцию во Вьетнаме, а их неизбирательность признали даже в Amnesty International, отметив в докладе, что снаряды выпускались наугад.

«Точность снарядов — сто метров. Неудивительно, что все обернулось массовой гибелью мирных жителей», — заявила представительница организации Донателла Ровера.

ВВС США на Сирией Staff Sgt. Shawn Nickel

В атаке на Ракку коалиция применила новое оружие, прежде почти не использовавшееся, — тяжёлую реактивную систему залпового огня HIMARS с особыми 227-миллиметровыми боеприпасами со спутниковым наведением. Также по жилым кварталам работали гаубицы M777 калибром 155 мм.

По данным правозащитных организаций, на Ракку за несколько месяцев было сброшено с воздуха свыше 4 тыс. бомб. В том числе для атак активно применялись беспилотные аппараты. Такие удары не только разрушили почти все городские здания, но и сбросили бесчисленное количество неразорвавшихся боеприпасов, которые могли сработать в любой момент при контакте с ними на земле. Даже после взятия Ракки город долгое время оставался опасным, а разминированию мешали неразобранные руины.

Отдельной страницей штурма можно назвать применение запрещённых фосфорных бомб. Их особенность заключается в том, что один боеприпас при атаке способен выжигать до нескольких сотен человек. При этом речь хоть о какой-то избирательности вообще не идёт: содержащееся в бомбах вещество прогревает температуру воздуха на участке применения до 1200 градусов Цельсия.

Жители города, кому удалось пережить штурм, несколько месяцев укрывались от атак в подвалах, почти не выбираясь из них. Помимо военной опасности, всё это время жители противостояли и гуманитарной катастрофе: не было воды, электричества, а также продовольствия и лекарств.

«Мы полагали, что они пришли изгнать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут вести боевые действия, щадя население. Мы были наивными. Когда мы поняли, до какой степени велика опасность, было уже поздно. Мы оказались в западне», — рассказал правозащитникам один из горожан.

Примечательно, что США и другие страны Запада в Ракке отстранились от наземной операции. Вместо них её проводили группы проамериканских боевиков сформированных в Сирии арабо-курдских «демократических» армий.

«Так называемая коалиция под руководством США объявила об освобождении Ракки, оставив при этом без объяснений террористические бомбардировки города на протяжении месяцев, в результате чего он был изнасилован и уничтожен, а не освобожден, как было заявлено. Тысячи, может быть, десятки тысяч мирных жителей были хладнокровно истреблены. В результате террористических бомбардировок под руководством США были разрушены жилые районы, больницы, школы, мечети, жизненно важная инфраструктура, а город превращен в лунный ландшафт», — написал в статье для Global Research американский журналист Стивен Лендман.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что американские военные в ходе штурма Ракки отличились «невиданной жестокостью».

«Мы не забыли, как американские военные сравняли с землей сирийскую Ракку в ходе варварской вооруженной кампании, которую они вели вместе с подконтрольными силами», — сказал Кузьмин.

Система залпового огня HIMARS

В Министерстве обороны России в апреле 2018 года опубликовали спутниковые снимки, доказывавшие полное разрушение городских кварталов Ракки в результате ударов авиации и артиллерии.

«Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения», — прокомментировали в Минобороны.

Из-за сброшенных снарядов даже спустя несколько месяцев в городе еженедельно фиксировали 25−30 подрывов мирных жителей. Под завалами оставались тысячи тел погибших, что влияло, в том числе, на санитарную обстановку в городе, в результате разложения трупов происходило отравление водоносного слоя.

Особый привкус американской операции в Ракке и в целом в Сирии придаёт вопрос, вовсе не праздный: а каким образом и при чьей поддержке вообще в мире появляются террористические движения, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Последние годы эксперты уже прямо рассуждают об участии США как минимум в финансировании и снабжении оружием таких организаций. И то, что в какой-то момент террористы объявляются врагом и целью, обеспечивая повод для вторжения в государства, не может быть индульгенцией, а лишь усиливает тяжесть совершаемых преступлений.