Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 202 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 159 328 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Анализы Rk.gov.ru

За время пандемии в республике подтвердили 164 842 случая заражения коронавирусом, из них 56 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четверо несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

3995 человек скончались, за минувшие сутки скончались трое жителей республики – мужчины в возрасте 63 и 94 лет и 80-летняя женщина. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 15 человек, накануне в больницы попали 12 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3116 человек, 172 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 18 человек – в тяжелом состоянии, из них восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 696 155 человек. Второй компонент препарата получили 553 368 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.