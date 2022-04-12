Пенза, , 10:38 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с Днем космонавтики и пожелал удачи, а также новых свершений на благо Отечества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Юрий Гагарин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мельниченко подчеркнул, что страна гордится достижениями прославленных ученых, разработчиков, инженеров, рабочих, сумевших в кратчайшие сроки создать первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток-1».

«Пензенская область внесла весомый вклад в становление отечественной космонавтики. И сегодня коллективы предприятий и научно-исследовательских институтов региона плодотворно трудятся, создавая уникальные приборы и современные устройства, совершая подлинные технологические прорывы. Уверен, что так будет и впредь», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 61 год назад на орбиту Земли отправился советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Корабль «Восток-1», в котором он находился, вывела в космос ракета-носитель «Восток».

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