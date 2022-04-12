Севастополь, , 10:33 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в избиении пенсионера из-за символа «Z», нанесённого на автомобиль, направлено в суд. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

36-летний житель Севастополя обвиняется в причинении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды. По версии следствия, вечером 8 марта обвиняемый увидел у продуктового магазина по улице Димитрова припаркованный автомобиль Сhrysler Voyager, на заднем стекле которого была наклейка с символом «Z». Находившийся в нетрезвом виде обвиняемый зашел в магазин, отыскал владельца автомобиля — 69-летнего пенсионера, ударил его по лицу и толкнул.

Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю и Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Обвиняемый в ходе следствия вину полностью признал, раскаялся, потерпевшему он выплатил 140 тысяч рублей в виде морального ущерба. Дело с подписанным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.