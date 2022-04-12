Сеул, 12 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1254 человека. Об этом 12 апреля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 12 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 999 723 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1598 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 516 550 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 13 027 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 936 665 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до15 635 274.

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