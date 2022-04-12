Петрозаводск, , 10:35 — REGNUM В Карелии не оставляют попыток построить здание интерната для пенсионеров и инвалидов Костомукши. В марте 2022 года соответствующий тендер был сорван, так как единственного заявителя не допустили до участия из-за несоответствия требованиям. В этот раз определить победителя планируется 29 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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С предыдущей попытки стартовая цена торгов выросла — с 1 540 432 557,96 до 1 553 193 246,79 рубля. Аванс по контракту должен составить 10%. Финансировать работы на участке в районе профилактория «Горняк» будут средствами регионального и федерального бюджетов.

Напомним, интернат будет рассчитан на проживание 200 человек. По условиям этого контракта завершить стройку должны до 31 декабря 2024 года. В прошлый раз срок был ограничен ноябрём того же года.