Ярославль, 12 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Депутат муниципального совета Ярославского района Светлана Никешина намерена сложить полномочия. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yamo.adm.yar.ru Ствелана Никешина

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Ярославского района обратилась в суд с иском о лишении полномочий депутата муниципального совета Ярославского района Светланы Никешиной. Прокурорская проверка выявила, что депутат Ярославской областной думы Михаил Никешин и его супруга Светлана не в полной мере задекларировали сведения о принадлежащем им имуществе. В отношении областного депутата отдельную проверку должна провести комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах Ярославской областной думы.

12 марта стало известно, что депутат намерена сама отказаться от мандата. Иск рассматривать пока не начали, если Никешина сама сложит полномочия, то до судебного разбирательства дело может не дойти. Документ уже поступил в муниципальный совет, рассмотреть его могут в конце апреля. При этом проверка в отношении её супруга Михаила Никешина продолжится до конца месяца.