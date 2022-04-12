Вашингтон, 12 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. США понимают, что Россия и Индия являются естественными союзниками и поддерживают между собой стабильные связи. Об этом 12 апреля заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх газете Hindustan Times в ходе своего визита в США.

Twitter.com/rajnathsingh Раджнат Сингх

По словам Сингха, он не считает, что российско-индийские отношения окажут влияние на отношения Индии и США.

«США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны», — сказал министр обороны Индии.

При этом он добавил, что Индия намерена внимательно следить за тем, чтобы интересы США не пострадали от отношений Индии с какой-либо третьей страной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели. Однако времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией.