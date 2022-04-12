Стокгольм, 12 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В последнее время в шведских СМИ и социальных сетях все звонче звучат голоса сторонников вступления нейтральной скандинавской страны в НАТО, не в последнюю очередь это происходит в рядах правящей партии. Однако 11 апреля журналисты телеканала SVT, поговорив с несколькими высокопоставленными членами «Социал-демократов», смогли сообщить, что многие партийные функционеры по-прежнему выступают против изменения внешнеполитического курса.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

По словам собеседников редакции SVT, дискуссия по вступлению омрачена последними событиями на территории Украины, что мешает адекватной оценки ситуации.

Другим аргументом против вступления НАТО среди «Социал-демократов» является давняя практика создания буферных зон между Западом и Востоком.

«Я никак не могу понять, почему Швеции было бы безопаснее быть частью военного союза», — заявила бывший лидер «Социал-демократ» Гудрун Шиман.