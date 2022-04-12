Великий Новгород, 12 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Новгородской области за ночь зафиксировали очередной подъём воды. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тимин Евгений Паводок

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Так, подъём уровня воды был обнаружен на реке Холова в посёлки Крестцы. На утро была достигнута отметка в 290 см, за ночь этот показатель поднялся на 20 см.

Паводок привёл к тому, что частично подтопленным оказался 31 приусадебный участок. Для выяснения обстановки на место выехала оперативная группа главного управления.

Напомним, ранее в регионе также обнаружили тенденцию к повышению уровня воды. По оценкам специалистов, через несколько дней на одном из гидропостов будет зафиксировано опасное гидрологическое явление.