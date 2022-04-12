Москва, , 10:42 — REGNUM Минфин и Минэкономразвития России в настоящее время оценивают прогноз сокращения экономики в 2022 году. Прогноз по снижению ВВП будет более 10%, заявил 12 апреля глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, прогноз повлияет на бюджеты, на доходы бюджетов, на выполнение законов о бюджете, принятых всеми субъектам России. Федеральный бюджет будет помогать регионам, заверил Кудрин.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться — официально прогноз будет больше около 10% снижения», — сказал Кудрин в своём выступлении на комитете Совета Федерации по бюджету, отчитываясь о работе Счётной палаты за минувший год.

Он добавил, что Минфин уже приступил к перераспределению расходов внутри бюджета. В текущем году вырастет объём работы, в том числе — по отслеживанию этих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин опроверг предположения в своей эмиграции в Израиль. Он рассказал, что провёл в этой стране выходные.

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