Москва, , 10:29 — REGNUM Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов ударами высокоточных ракет. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Конашенков рассказал, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены объекты в Хмельницкой и Киевской областях Украины.

Среди них склад боеприпасов и защищённый ангар с авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и склад боеприпасов около населённого пункта Гавриловка Киевской области.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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