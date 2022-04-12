Стокгольм, 12 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В настоящее время «Социал-демократы» и «Шведские демократы» проводят внутрипартийные дискуссии по поводу вступления Швеции в НАТО. Политический обозреватель телеканала SVTЭлизабет Марморштейн считает, что если обе партии примут решение не исключать возможности голосовать за вступление, то это окажет влияние на общественное мнение, которое будет в конечном итоге более позитивно относиться к НАТО.

Self-taken Шведский риксдаг

Марморштейн отмечает, что активизация дискуссий по вопросу членства Швеции в НАТО с новой и невиданной силой началась именно после того, как из Хельсинки стали поступать сообщения, что правительство Финляндии может принять решение вступить в оборонный альянс без аналогичного решения в Стокгольме.

«Еже ли и Шведские демократы, и Социал-демократы выступят за членство в НАТО, то против этого в риксдаге будут выступать только «Зеленые» и «Левые», у которых в сумме 43 мандата. Но до сих пор неясно, означает ли это, что Швеция подаст заявку на саммите НАТО в Мадриде уже в конце июня. Это во многом зависит от того, как будет действовать Финляндия. Но если же Социал-демократы и Шведские демократы кардинально изменят свою позицию, то, вероятно, это заставит общественное мнение в Швеции последовать их примеру», — написала журналист.