Москва, , 10:28 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотник Publicdomainpictures.net

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь», — уточнил Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса российские войска ликвидировали 443 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 99 вертолётов и 130 самолётов.

Кроме того, уничтожены 244 зенитных ракетных комплекса, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники, заявил представитель оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля.