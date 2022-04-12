Ульяновск, 12 апреля 2022, 10:27 — REGNUM Авиапромышленному потенциалу Ульяновской области в условиях санкционного давления на Россию «дан мощный импульс развития». Об этом говорится в поздравлении губернатора Алексея Русских с Всемирным днём авиации и космонавтики, который отмечается 12 апреля.
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Говоря о полёте Юрия Гагарина в космос, руководитель Ульяновской области отметил, что за «подвигом одного человека стоял труд сотен людей, в том числе, конструкторов». Он напомнил, что «это был невероятный рывок научно-технического прогресса для всего человечества», ставший точкой отсчёта эпохи освоения космоса.
Он напомнил, что на ульяновский завод «Авиастар», который является филиалом общества «Ил», «возложена государственная задача по увеличению производимых бортов для нужд военно-транспортной и гражданской авиации».
Губернатор также отмечает, что «важнейшая роль в сфере авиапрома» отведена конструкторскому бюро приборостроения в Ульяновской области, ряду других предприятий. Кроме того, для отрасли готовят специалистов в нескольких учебных высших заведениях региона.
Русских поблагодарил авиаторов «за самоотверженный труд, высокий профессионализм и компетенции, а также нетривиальный подход к работе».
Ранее ульяновские власти заявляли, что «Авиастару», где идёт техническое перевооружение, будет компенсироваться до 80% затрат на перевозку сотрудников до места работы и до 50% затрат на размещение специалистов-вахтовиков. На эти цели из регионального бюджета выделят свыше 10 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики в Ульяновской области пройдут 12 — 13 апреля в музеях, библиотеках, школах искусств и на площадках социальных сетей.
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