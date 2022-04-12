Ульяновск, , 10:27 — REGNUM Авиапромышленному потенциалу Ульяновской области в условиях санкционного давления на Россию «дан мощный импульс развития». Об этом говорится в поздравлении губернатора Алексея Русских с Всемирным днём авиации и космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Предприятие «Авиастар-СП» Government.ru

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Говоря о полёте Юрия Гагарина в космос, руководитель Ульяновской области отметил, что за «подвигом одного человека стоял труд сотен людей, в том числе, конструкторов». Он напомнил, что «это был невероятный рывок научно-технического прогресса для всего человечества», ставший точкой отсчёта эпохи освоения космоса.

«Отрадно, что наша страна и сегодня стоит в авангарде этой работы. Ульяновская область занимает лидирующие позиции в российской авиационной отрасли. В условиях санкционного давления на Россию авиапромышленному потенциалу региона дан мощный импульс развития», — уверен Алексей Русских.

Он напомнил, что на ульяновский завод «Авиастар», который является филиалом общества «Ил», «возложена государственная задача по увеличению производимых бортов для нужд военно-транспортной и гражданской авиации».

Губернатор также отмечает, что «важнейшая роль в сфере авиапрома» отведена конструкторскому бюро приборостроения в Ульяновской области, ряду других предприятий. Кроме того, для отрасли готовят специалистов в нескольких учебных высших заведениях региона.

Русских поблагодарил авиаторов «за самоотверженный труд, высокий профессионализм и компетенции, а также нетривиальный подход к работе».

Ранее ульяновские власти заявляли, что «Авиастару», где идёт техническое перевооружение, будет компенсироваться до 80% затрат на перевозку сотрудников до места работы и до 50% затрат на размещение специалистов-вахтовиков. На эти цели из регионального бюджета выделят свыше 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики в Ульяновской области пройдут 12 — 13 апреля в музеях, библиотеках, школах искусств и на площадках социальных сетей.

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