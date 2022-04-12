Анадырь, , 10:36 — REGNUM В Билибино законно возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за дачу взятки должностному лицу в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

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Фигурант, являющийся подозреваемым по уголовному делу по факту приобретения и хранения наркотиков, в апреле предложил врио замначальника местной полиции взятку в размере 600 тыс. рублей за незаконные действия по освобождению его от уголовной ответственности.

Взяткодатель был задержан при передаче денег.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Приморью при силовой поддержке офицеров отряда специального назначения «Гром» задержали директора аптеки, причастного к незаконной безрецептурной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов.