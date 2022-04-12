Стокгольм, , 10:30 — REGNUM В настоящее время политологи и эксперты, которые известны в шведских СМИ как яркие представители правящих «Социал-демократов», сходятся во мнении, что партии будет трудно занять пронатовскую позицию по вопросу вступления Швеции в альянс. Поэтому, если внутрипартийные дискуссии не приведут к консенсусу, то позиция по невступлению может сохраниться. Об этом вечером 11 апреля сообщил телеканал SVT.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что решение на этот счет будет принято достаточно быстро, но я не уверен, что «Социал-демократы» изменят свою позицию», — заявил в студии SVT политолог Стиг-Бьерн Люнггрен.

В свою очередь Ульф Бьерельд, известный ученый, специализирующийся на изучении внешней политики Швеции, считает, что партийное руководство «Социал-демократов» пытается оживить вопрос НАТО, который «был политически мертв» в течение десятилетий.

«Очень много политиков заняли непримиримые позиции», — отметил ученый.